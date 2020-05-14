Активиста Стерненко вызывают в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Общественного активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ для сообщения ему о подозрении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении", - написал он.
Активист уточняет, что его вызывают к следователю управления СБУ по адресу Аскольдов переулок 3А в понедельник, 18 мая, на 9:00.
"Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно следователь не указывает", - добавил Стерненко.
Добавим, что в видеообращении активист сообщил, что придет в СБУ в указанное время.
Напомним, что 8 мая Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в НАПК в связи с возможным конфликтом интересов в деле о возможном незадекларированном имуществе. Венедиктова отметила, что дело против нее открыто в НАБУ по заявлению экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.
В то же время Стерненко является фигурантом дела Офиса генпрокурора, его подозревают в убийстве экс-десантника Ивана Кузнецова в Одессе.
После Венедиктова сообщила о своем отводе от выполнения полномочий по этому делу.
Как писал УНН, в октябре 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в Службу безопасности Украины уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.