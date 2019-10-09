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Дела по нападениям на одесского активиста Стерненко направили в СБУ

Киев • УНН

 • 22661 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в Службу безопасности Украины уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Дела по нападениям на одесского активиста Стерненко направили в СБУ

"Генеральная прокуратура направила уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции. Кроме того, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечение беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что орган осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

"Так, в одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждение его имущества также продолжается досудебное расследование", - отметили в ГПУ.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, по факту нанесения Сергею Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлено в Приморский районный суд Одессы.

"Нападения на Сергея Стерненко также должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе", - указали в ГПУ.

Как сообщал УНН, первое нападение на активиста по применению оружия произошел 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

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