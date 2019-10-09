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Справи щодо нападів на одеського активіста Стерненка направили до СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до Служби безпеки України кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Справи щодо нападів на одеського активіста Стерненка направили до СБУ

"Генеральна прокуратура направила кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі до Головного слідчого управління СБУ у зв’язку з необхідністю перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції. Крім того, ці випадки повинні розслідуватись одним органом слідства для забезпечення неупередженого та швидкого розслідування всіх обставин вчинених нападів", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі нагадали, що орган здійснює процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо фактів нападів на Стерненка, ще в одному обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

"Так, в одному з проваджень розслідується напад на активіста і нанесення йому тілесних ушкоджень двома особами. В іншому кримінальному провадженні розслідується вбивство одного з нападників і нанесення іншому тілесних ушкоджень. У кримінальному провадженні за фактом нанесення активісту легких тілесних ушкоджень і пошкодження його майна також триває досудове розслідування", - зазначили у ГПУ.

Водночас, як зазначили у Генпрокуратурі, за фактом завдання Сергію Стерненку тілесних ушкоджень за допомогою вогнепальної зброї досудове розслідування завершено й обвинувальний акт щодо замаху на умисне вбивство скеровано до Приморського районного суду Одеси.

"Напади на Сергія Стерненка також повинні розглядатися в широкому контексті нападів на інших активістів, здійснених у той же період в Одесі", - вказали у ГПУ.

Як повідомляв УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік. 

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв'язках між нападниками та певними правоохоронцями. 

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