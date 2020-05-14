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Активіста Стерненка викликають в СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Громадського активіста Сергія Стерненка викликають в СБУ для повідомлення йому про підозру. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Активіста Стерненка викликають в СБУ

“Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру“, – написав він.

Активіст уточнює, що його викликають до слідчого управління СБУ за адресою Аскольдів провулок 3А в понеділок, 18 травня, на 9:00.

"Офіційно у виклику зазначено, що це у справі 1215 (проти мене) та для участі у слідчих і процесуальних діях. В яких саме слідчий не вказує", - додав Стерненко.

Додамо, що у відеозверненні активіст повідомив, що прийде в СБУ в зазначений час.

Нагадаємо, що 8 травня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова звернулася в НАЗК у зв'язку з можливим конфліктом інтересів в справі про можливе незадеклароване майно. Венедіктова зазначила, що справу проти неї відкрито в НАБУ за заявою ексглави одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

У той самий час Стерненко є фігурантом справи Офісу генпрокурора, його підозрюють у вбивстві ексдесантника Івана Кузнецова в Одесі.

Після Венедіктова повідомила про своє відведення від виконання повноважень у цій справі.

Як писав УНН, у жовтні 2019 року Генеральна прокуратура України направила до Служби безпеки України кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Українські Національні Новини

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