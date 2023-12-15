Актер Мэттью Перри умер от "острых последствий кетамина" - вскрытие
Киев • УНН
Мэтью Перри умер из-за острого действия кетамина, что привело к его утоплению в джакузи, а основными факторами были болезнь сердца и влияние наркотиков. Актер использовал кетаминовую терапию для лечения психических расстройств.
Актёр Мэттью Перри умер в результате острого действия кетамина, что привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса, передает УНН.
Детали
Отмечается, что актер проходил терапию от депрессии и тревоги путем введения кетамина в кровоток.
По данным экспертизы, кетамин в организме Перри вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Факторами, которые повлекли смерть, были утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина (этот препарат применяют, чтобы наркозависимые отвыкали от опиоидов).
Но вскрытие приписало его смерть прежде всего "острому воздействию кетамина". Кетамин - это мощный анестетик, который становится все более популярным как альтернативная терапия для депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем психического здоровья, которые трудно вылечить. Его также используется для отдыха.
В отчете о вскрытии говорится, что Перри получал инфузионную терапию кетамином, но кетамин в его организме мог быть не во время последнего известного сеанса терапии, который состоялся примерно за полторы недели до его смерти.
При высоких уровнях кетамина, обнаруженных в его посмертных образцах крови, основные летальные последствия были бы как от сердечно-сосудистой гиперстимуляции, так и от угнетения дыхания
Было отмечено, что исследователи нашли в крови Перри уровень кетамина, эквивалентный количеству, которое будет использовано во время общей анестезии.
Мэттью Перри был найден мертвым в гидромассажной ванне в собственном доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Ему было 54 года.
В Лос-Анджелесе на закрытой церемонии попрощались с Мэттью Перри04.11.23, 12:31 - [views_1734615]
Актер Мэттью Перри умер от "острых последствий кетамина" - вскрытие
Мэтью Перри умер из-за острого действия кетамина, что привело к его утоплению в джакузи, а основными факторами были болезнь сердца и влияние наркотиков. Актер использовал кетаминовую терапию для лечения психических расстройств.
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