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Аксенов сообщил о планах "делегации из Британии посетить форум" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 7693 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Оккупированный Крым в апреле посетит делегация из Великобритании, которая будет состоять из 15 человек. Об этом в интервью одной из газет РФ сообщил так называемый “глава республики” Сергей Аксенов, передает УНН.

“Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года”, — сказал он.

Аксенов отметил, что ранее в аннексированный Крым приезжали британцы, однако не в составе делегации. По словам главы региона, они примут участие в так называемом “V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ)”, который пройдет с 18 по 20 апреля.

“Сопредседатель ЯМЭФ” Андрей Назаров рассказал, что в 2018 году на форум приезжал депутат Европарламента Билл Этридж, который в этом году возглавит британскую делегацию.

“Несмотря на позицию официального Лондона, британский бизнес видит перспективы в сотрудничестве с крымскими предпринимателями. Как минимум в промышленном и строительном секторах экономики”, — отметил он.

Этридж подтвердил российским СМИ эту информацию и выразил надежду, что визит делегации из Британии внесет вклад в налаживание диалога.

Напоминаем, в аннексирована Севастополе открыли центр, где будут учить школьников обращаться с оружием.

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