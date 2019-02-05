Аксьонов повідомив про плани "делегації з Британії відвідати форум" в окупованому Криму

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Окупований Крим в квітні відвідає делегація з Великої Британії, яка буде складатися з 15 осіб. Про це в інтерв’ю одній з газет РФ повідомив так званий “глава республіки” Сергій Аксьонов, передає УНН.