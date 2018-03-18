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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 42386 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63471 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 100301 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107979 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115966 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121489 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132685 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146755 просмотра

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Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

Киев  •  УНН

 • 12329 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Акробат Cirque du Soleil погиб при исполнении номера во время шоу в Тампе, передает УНН со ссылкой на Time.

“Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал”, — сказал президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

Арно упал с большой высоты, потеряв страховочный ремень. Его отвезли в больницу Тампы, где он умер от травм.

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