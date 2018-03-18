Акробат Cirque du Soleil зірвався з висоти і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Акробат Cirque du Soleil загинув при виконанні номера під час шоу в Тампі, передає УНН з посиланням на Time.
"Усі артисти цирку перебувають в шоці і спустошені цією трагедією. Янн був з нами більше 15 років і був любий усім, хто його знав", - сказав президент і виконавчий директор Cirque du Soleil Даніель Ламарра.
Арно впав з великої висоти, втративши страхувальний ремінь. Його відвезли в лікарню Тампи, де він помер від травм.
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