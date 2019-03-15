Air Canada как минимум на три недели отменила полеты на Boeing 737 MAX

По его данным, об этом говорится в письме генерального директора компании Калина Ровинеску пилотам Air Canada, которое оказалось в распоряжении телеканала. В нем, в частности, отмечается, что “мы отменяем все рейсы на самолетах Boeing 737 Max на ближайшие три недели”. Три канадские авиакомпании Air Canada, West Jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 Max, в парке Air Canada 24 таких лайнера.

Как сообщал УНН, компания Boeing приостанавливает поставки своих самолетов модели 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом в четверг со ссылкой на представителя производителя сообщило агентство Reuters.