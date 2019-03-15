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Air Canada як мінімум на три тижні скасувала польоти на Boeing 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Найбільший канадський авіаперевізник Air Canada як мінімум до початку квітня скасувала всі польоти на літаках Boeing 737 MAX. Про це в четвер повідомив телеканал CBC, передає УНН.

Air Canada як мінімум на три тижні скасувала польоти на Boeing 737 MAX

За його даними, про це йдеться в листі генерального директора компанії Каліна Ровінеску пілотам Air Canada, яке опинилося у розпорядженні телеканалу. У ньому, зокрема, зазначається, що “ми скасовуємо всі рейси на літаках Boeing 737 Max на найближчі три тижні”. Три канадські авіакомпанії Air Canada, West Jet і Sunwing експлуатують 41 Boeing 737 Max, в парку Air Canada 24 таких лайнера.

Як повідомляв УНН, компанія Boeing призупиняє поставки своїх літаків моделі 737 MAX в зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії. Про це в четвер з посиланням на представника виробника повідомило агентство Reuters.

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