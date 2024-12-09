Агробарон Сергей Тарасов, которого ищет СБУ, уже год "лечится" за границей

Дело Сергея Тарасова, бизнесмена из Кировоградщины и владельца агрохолдинга "I&U Group" за два года почти не продвинулось, пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

С января 2024 года милионер Тарасов находится в официальном розыске, куда его объявила СБУ в Кировоградской области, но уже год правоохранители не дают никакой информации относительно его поиска и хода расследования этого резонансного дела.

Как сообщало Суспільне, Сергею Тарасову инкриминируется четыре статьи с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы:

Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

Незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных дел в рамках расследования уголовного производства №42023000000000249 речь идет о выводе земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности. "В период 2015-2021 годов должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области, по предварительному сговору с представителями группы компаний" I&U Group", бенефициаром которой является ЛИЦО_5 (Сергей Тарасов), а также связанных с ним лиц, по противоправной схеме осуществлен вывод земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности", – указано в постановлении суда.

Всего агрохолдинг "I&U Group" контролирует 75 тысяч га земли, с ним связано более 60 предприятий, в том числе "Капитановский сахарный завод", "Новомиргородский сахар", элеваторы "Капитановское ЗЗП", "Куцовское ЗЗП" и "Новомиргород-Агроконтракт".

По версии следствия Тарасов привлек к сделкам подчиненных ему работников земельного отдела Группы компаний "I&U Group", роль которых заключалась в подыскивании лиц, на которых в дальнейшем осуществлялось фиктивное оформление земельных участков на территории Кировоградской области, или же подыскивание паспортных данных таких лиц, от имени которых выдавались доверенности без их ведома и участия.

По данным источников УНН преступная группа незаконно присвоила около 12 тысяч (!) гектаров земель чем нанесли государству ущерб более чем на 400 млн грн. не гнушались фигуранты дела и массовой подделкой удостоверений участников боевых действий (АТО). С этой целью к противоправной схеме был привлечен ряд частных нотариусов на территории Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской и других областей, которыми удостоверялись заведомо поддельные удостоверения участников боевых действий.

Кроме чиновников Госгеокадастра, как стало известно УНН, среди основных фигурантов дела частный нотариус из Кропивницкого Лидия Бабич, оформившая львиную часть всех доверенностей, ее помощник, инженер-землеустроитель, А. Веселов, который отвечал за финансирование всех действий и другие лица, в том числе и очень близкая к Сергею Тарасову юрист Алина Бурлакова, которая сейчас скрывается за пределами Украины.

Сам Тарасов, согласно данным судебного реестра," выехал на лечение " за границу. Как почетный консул Литовской Республики он имеет дипломатический паспорт и беспрепятственно может передвигаться между разными странами. Сейчас информации от правоохранительных органов где именно "лечится" миллионер, который объявлен в розыск в Украине, нет.

Сын подозреваемого Олег Тарасов-действующий народный депутат. По информации источников УНН, он остается в Украине, хотя на последних заседания Верховной Рады в декабре и ноябре не голосовал или отсутствовал.