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AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: объявлены первые 60 спикеров!

Киев • УНН

 • 58 просмотра

6 июня в Киеве состоится Agro Ukraine Summit, где выступят 120 спикеров, среди которых министры, руководители агрокомпаний и эксперты. Ожидается более 2500 участников.

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: объявлены первые 60 спикеров!

Уже 6 июня в Киеве компания ProAgro Group проведет Agro Ukraine Summit — масштабное международное агрособытие, которое объединит всех ключевых игроков аграрного и продовольственного секторов.

Организаторы уже раскрыли первые имена спикеров, среди которых:

  • Виталий Коваль, Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
    • Алексей Кулеба, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины;
      • Юрий Мельник, Заместитель председателя правления МХП;
        • Георг фон Нолкен, Генеральный директор Континентал Фармерз Груп;
          • Вячеслав Чук, Директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарта-Киев»;
            • Виталий Головня, Первый заместитель председателя правления «Эпицентр К»;
              • Кристиан Бен Хелл, Секторальный менеджер по вопросам сельского хозяйства, Делегация Еврокомиссии в Украине;
                • Андрей Дыкун, Председатель Всеукраинского Аграрного Совета;
                  • Николай Горбачев, Президент Украинской зерновой ассоциации;
                    • Олег Хоменко, Генеральный директор УКАБ.

                      Всего спикеров на саммите - 120. Следите за обновлениями!

                      Кому будет интересно: производителям растениеводческой и животноводческой продукции, элеваторам, агропереработчикам, логистическим компаниям, трейдерам, а также поставщикам технологий, оборудования и услуг для агросектора.

                      Ожидаемое количество участников: более 2500 агропрофессионалов!

                      В программе:

                      🔹 6 тематических конференций:

                      • «Agro Ukraine Summit»
                        • «AGTECH FORUM»
                          • «Футурология: будущее хранения зерна»
                            • «Эффективное животноводство и птицеводство»
                              • «Тренды переработки в растениеводстве»
                                • «Solar Agro Conference»

                                  🔹 Выступления ведущих экспертов и представителей власти с практическими кейсами

                                  🔹 Большая выставка инновационных технологий и оборудования (100+ стендов)

                                   🔹 Уникальное выступление певицы JAMALA — незабываемое сочетание голоса и эмоций

                                  🔹 Музыкальное сопровождение от Eclectic Sound Orchestra — классика, джаз, современность

                                   🔹 Подарочные розыгрыши и приятные сюрпризы для гостей

                                   🔹 Изысканная гастрономическая программа и авторские коктейли

                                   🔹 Неформальное общение в атмосфере элегантности и профессионализма

                                  Подробная информация — на официальном сайте: agro-ukraine-summit.com

                                  По вопросам партнерства и участия в выставке обращайтесь:

                                  📞 +38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 📩 [email protected]

                                  Лилия Подоляк

                                  Лилия Подоляк

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