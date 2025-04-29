AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: объявлены первые 60 спикеров!
Киев • УНН
6 июня в Киеве состоится Agro Ukraine Summit, где выступят 120 спикеров, среди которых министры, руководители агрокомпаний и эксперты. Ожидается более 2500 участников.
Уже 6 июня в Киеве компания ProAgro Group проведет Agro Ukraine Summit — масштабное международное агрособытие, которое объединит всех ключевых игроков аграрного и продовольственного секторов.
Организаторы уже раскрыли первые имена спикеров, среди которых:
- Виталий Коваль, Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Алексей Кулеба, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины;
- Юрий Мельник, Заместитель председателя правления МХП;
- Георг фон Нолкен, Генеральный директор Континентал Фармерз Груп;
- Вячеслав Чук, Директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарта-Киев»;
- Виталий Головня, Первый заместитель председателя правления «Эпицентр К»;
- Кристиан Бен Хелл, Секторальный менеджер по вопросам сельского хозяйства, Делегация Еврокомиссии в Украине;
- Андрей Дыкун, Председатель Всеукраинского Аграрного Совета;
- Николай Горбачев, Президент Украинской зерновой ассоциации;
- Олег Хоменко, Генеральный директор УКАБ.
Всего спикеров на саммите - 120. Следите за обновлениями!
Кому будет интересно: производителям растениеводческой и животноводческой продукции, элеваторам, агропереработчикам, логистическим компаниям, трейдерам, а также поставщикам технологий, оборудования и услуг для агросектора.
Ожидаемое количество участников: более 2500 агропрофессионалов!
В программе:
🔹 6 тематических конференций:
- «Agro Ukraine Summit»
- «AGTECH FORUM»
- «Футурология: будущее хранения зерна»
- «Эффективное животноводство и птицеводство»
- «Тренды переработки в растениеводстве»
- «Solar Agro Conference»
🔹 Выступления ведущих экспертов и представителей власти с практическими кейсами
🔹 Большая выставка инновационных технологий и оборудования (100+ стендов)
🔹 Уникальное выступление певицы JAMALA — незабываемое сочетание голоса и эмоций
🔹 Музыкальное сопровождение от Eclectic Sound Orchestra — классика, джаз, современность
🔹 Подарочные розыгрыши и приятные сюрпризы для гостей
🔹 Изысканная гастрономическая программа и авторские коктейли
🔹 Неформальное общение в атмосфере элегантности и профессионализма
Подробная информация — на официальном сайте: agro-ukraine-summit.com
По вопросам партнерства и участия в выставке обращайтесь:
📞 +38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 📩 [email protected]