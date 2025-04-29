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AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: оголошено перших 60 спікерів!

Київ • УНН

 • 56 перегляди

6 червня в Києві відбудеться Agro Ukraine Summit, де виступлять 120 спікерів, серед яких міністри, керівники агрокомпаній та експерти. Очікується понад 2500 учасників.

AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: оголошено перших 60 спікерів!

Вже 6 червня у Києві компанія ProAgro Group проведе Agro Ukraine Summit — масштабну міжнародну агроподію, яка об'єднає всіх ключових гравців аграрного та продовольчого секторів.

Організатори вже розкрили перші імена спікерів, серед яких:

  • Віталій Коваль, Міністр аграрної політики та продовольства України;
    • Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України;
      • Юрій Мельник, Заступник голови правління МХП;
        • Георг фон Нолкен, Генеральний директор Контінентал Фармерз Груп;
          • В’ячеслав Чук, Директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарта-Київ»;
            • Віталій Головня, Перший заступник голови правління «Епіцентр К»;
              • Крістіан Бен Хелл, Секторальний менеджер з питань сільського господарства, Делегація Єврокомісії в Україні;
                • Андрій Дикун, Голова Всеукраїнської Аграрної Ради;
                  • Микола Горбачьов, Президент Української зернової асоціації;
                    • Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ.

                      Всього спікерів на саміті - 120. Слідкуйте за оновленнями!

                      Кому буде цікаво: виробникам рослинницької та тваринницької продукції, елеваторам, агропереробникам, логістичним компаніям, трейдерам, а також постачальникам технологій, обладнання та послуг для агросектору.

                      Очікувана кількість учасників: понад 2500 агропрофесіоналів!

                      У програмі:

                      🔹 6 тематичних конференцій:

                      • «Agro Ukraine Summit»
                        • «AGTECH FORUM»
                          • «Футурологія: майбутнє зберігання зерна»
                            • «Ефективне тваринництво і птахівництво»
                              • «Тренди переробки в рослинництві»
                                • «Solar Agro Conference»

                                  🔹 Виступи провідних експертів і представників влади з практичними кейсами

                                  🔹 Велика виставка інноваційних технологій і обладнання (100+ стендів)

                                   🔹 Унікальний виступ співачки JAMALA — незабутнє поєднання голосу і емоцій

                                  🔹 Музичний супровід від Eclectic Sound Orchestra — класика, джаз, сучасність

                                   🔹 Подарункові розіграші та приємні сюрпризи для гостей

                                   🔹 Вишукана гастрономічна програма й авторські коктейлі

                                   🔹 Неформальне спілкування в атмосфері елегантності та професіоналізму

                                  Детальна інформація — на офіційному сайті: agro-ukraine-summit.com

                                  З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся:

                                  📞 +38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 📩 [email protected]

                                  Лілія Подоляк

                                  Лілія Подоляк

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