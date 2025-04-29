AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: оголошено перших 60 спікерів!
Київ • УНН
6 червня в Києві відбудеться Agro Ukraine Summit, де виступлять 120 спікерів, серед яких міністри, керівники агрокомпаній та експерти. Очікується понад 2500 учасників.
Вже 6 червня у Києві компанія ProAgro Group проведе Agro Ukraine Summit — масштабну міжнародну агроподію, яка об'єднає всіх ключових гравців аграрного та продовольчого секторів.
Організатори вже розкрили перші імена спікерів, серед яких:
- Віталій Коваль, Міністр аграрної політики та продовольства України;
- Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України;
- Юрій Мельник, Заступник голови правління МХП;
- Георг фон Нолкен, Генеральний директор Контінентал Фармерз Груп;
- В’ячеслав Чук, Директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарта-Київ»;
- Віталій Головня, Перший заступник голови правління «Епіцентр К»;
- Крістіан Бен Хелл, Секторальний менеджер з питань сільського господарства, Делегація Єврокомісії в Україні;
- Андрій Дикун, Голова Всеукраїнської Аграрної Ради;
- Микола Горбачьов, Президент Української зернової асоціації;
- Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ.
Всього спікерів на саміті - 120. Слідкуйте за оновленнями!
Кому буде цікаво: виробникам рослинницької та тваринницької продукції, елеваторам, агропереробникам, логістичним компаніям, трейдерам, а також постачальникам технологій, обладнання та послуг для агросектору.
Очікувана кількість учасників: понад 2500 агропрофесіоналів!
У програмі:
🔹 6 тематичних конференцій:
- «Agro Ukraine Summit»
- «AGTECH FORUM»
- «Футурологія: майбутнє зберігання зерна»
- «Ефективне тваринництво і птахівництво»
- «Тренди переробки в рослинництві»
- «Solar Agro Conference»
🔹 Виступи провідних експертів і представників влади з практичними кейсами
🔹 Велика виставка інноваційних технологій і обладнання (100+ стендів)
🔹 Унікальний виступ співачки JAMALA — незабутнє поєднання голосу і емоцій
🔹 Музичний супровід від Eclectic Sound Orchestra — класика, джаз, сучасність
🔹 Подарункові розіграші та приємні сюрпризи для гостей
🔹 Вишукана гастрономічна програма й авторські коктейлі
🔹 Неформальне спілкування в атмосфері елегантності та професіоналізму
Детальна інформація — на офіційному сайті: agro-ukraine-summit.com
З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся:
📞 +38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 📩 [email protected]