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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор нанес 32 обстрела по Сумщине: от авиабомб до FPV-дронов

Киев  •  УНН

22:58 • 2016 просмотра

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За сутки оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области, вызвав 64 взрыва. Атаки осуществлялись с использованием управляемых авиабомб, минометов, артиллерии и FPV-дронов.

В течение суток Сумская область подверглась 32 обстрелам со стороны вражеских военных, в результате чего было зафиксировано 64 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под ударом оказались приграничные территории и населенные пункты, в частности Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская и Эсманская громады.

В Юнаковской громаде враг нанес удар с вражеского самолета, использовав управляемые авиационные бомбы (КАБ), в результате чего произошло 7 взрывов. Дополнительно был зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада пострадала от минометных обстрелов, в результате которых произошло 16 взрывов, а также артиллерийских атак (6 взрывов) и одного удара FPV-дроном.

В Хотинской общине зафиксировали пуски КАБ (4 взрыва), удары FPV-дронами (8 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов). Эсманьская община также пострадала от российских атак, получив 4 сброшенные мины.

Глуховская община потерпела 3 взрыва от минометных обстрелов, тогда как Великописаревская община была атакована минометами, что привело к 6 взрывам.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sumyСумы