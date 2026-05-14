"Агрессивное беззаконие": в МИД прокомментировали закон госдумы рф о вводе армии в другие страны

Принятый государственной думой рф закон, позволяющий российскому диктатору владимиру путину вводить войска в другие страны, показывает реальное лицо режима в москве всему миру. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это особенно важно на фоне юридического запуска работы Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие. Предоставляя себе неограниченное право применять российские оккупационные силы за пределами страны под предлогом якобы "защиты российских граждан", путин фактически признается в том, что агрессия стала нормой государственной политики россии - сказал спикер.

Он напомнил, что, обращаясь к Рейхстагу в феврале 1938 года, фюрер Германии Адольф Гитлер оправдывал агрессивные планы оккупации Судетской области аналогичными аргументами: "ужасными условиями жизни немецких собратьев в Чехословакии".

Похоже, российские парламентарии вдохновлялись теми временами, создавая свой законодательный акт - резюмировал Тихий.

Он добавил, что новый закон рф ничего не меняет для Украины, которая более 12 лет защищается от российской агрессии, но он демонстрирует миру истинную суть режима в москве.

Контекст

В апреле госдума россии приняла законопроект, позволяющий по решению президента рф использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию.

