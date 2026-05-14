"Агрессивное беззаконие": в МИД прокомментировали закон госдумы рф о вводе армии в другие страны

$43.970.0151.640.08
ukenru
13 мая, 16:32 • 14566 просмотра
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - ШтилерманVideo
Эксклюзив
13 мая, 14:55 • 47458 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
13 мая, 11:01 • 38206 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
13 мая, 08:49 • 74831 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
13 мая, 08:13 • 51325 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
13 мая, 06:28 • 40811 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 45085 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 72205 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 60400 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 50695 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.9м/с
80%
741мм
Популярные новости
Словакия закрыла границу с Украиной из-за массированной атаки рф - образовались очереди людейPhotoVideo13 мая, 15:31 • 8458 просмотра
В Николаевской области военный расстрелял двух сослуживцев, его отправили под стражу13 мая, 16:10 • 11602 просмотра
Консультации с астрологами и неизвестный поручитель: Ермак прокомментировал журналистам новые подробности в его делеPhoto13 мая, 16:54 • 26430 просмотра
Экономист, предприниматель и астролог со связями в рф: кто такая "гадалка" Андрея Ермака13 мая, 17:37 • 14443 просмотра
В результате самой массовой атаки рф по Закарпатью есть прилеты по объектам критической инфраструктуры - ОВА13 мая, 17:47 • 7922 просмотра
публикации
Консультации с астрологами и неизвестный поручитель: Ермак прокомментировал журналистам новые подробности в его делеPhoto13 мая, 16:54 • 26457 просмотра
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Эксклюзив
13 мая, 14:55 • 47461 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto13 мая, 09:14 • 56194 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto13 мая, 08:49 • 74832 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 58769 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 46091 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 51934 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 58896 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 54322 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 52246 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"Агрессивное беззаконие": в МИД прокомментировали закон госдумы рф о вводе армии в другие страны

Киев • УНН

 • 190 просмотра

госдума рф разрешила путину использовать армию за рубежом для защиты россиян. В МИД Украины назвали этот закон актом "агрессивного беззакония".

"Агрессивное беззаконие": в МИД прокомментировали закон госдумы рф о вводе армии в другие страны

Принятый государственной думой рф закон, позволяющий российскому диктатору владимиру путину вводить войска в другие страны, показывает реальное лицо режима в москве всему миру. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это особенно важно на фоне юридического запуска работы Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие. Предоставляя себе неограниченное право применять российские оккупационные силы за пределами страны под предлогом якобы "защиты российских граждан", путин фактически признается в том, что агрессия стала нормой государственной политики россии

- сказал спикер.

Он напомнил, что, обращаясь к Рейхстагу в феврале 1938 года, фюрер Германии Адольф Гитлер оправдывал агрессивные планы оккупации Судетской области аналогичными аргументами: "ужасными условиями жизни немецких собратьев в Чехословакии".

Похоже, российские парламентарии вдохновлялись теми временами, создавая свой законодательный акт

- резюмировал Тихий.

Он добавил, что новый закон рф ничего не меняет для Украины, которая более 12 лет защищается от российской агрессии, но он демонстрирует миру истинную суть режима в москве.

Контекст

В апреле госдума россии приняла законопроект, позволяющий по решению президента рф использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, подвергающихся судебному преследованию.

россияне впервые начали представлять будущее без путина — The Economist13.05.26, 07:31 • 13891 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира