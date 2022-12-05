"Агрессивные амбиции уменьшились": Кулеба прокомментировал появление путина на Крымском мосту

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"Девять месяцев назад путин стремился уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив ездить на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы россии", – отметил Кулеба.

Напомним

5 декабря росСМИ сообщили, что президент россии владимир путин проехался по Крымскому мосту.