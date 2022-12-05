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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24593 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Агресивні амбіції зменшилися": Кулеба прокоментував появу путіна на Кримському мосту

"Агресивні амбіції зменшилися": Кулеба прокоментував появу путіна на Кримському мосту

Київ • УНН

 • 1594038 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У російського диктатора володимира путіна зменшилися агресивні амбіції – ще у лютому він хотів знищити Україну, а тепер щасливий їздити незаконно побудованим Кримським мостом. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Цитата

"Дев'ять місяців тому путін прагнув знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він щасливий їздити на автомобілі мостом, який сам давно побудував незаконно. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони і далі зменшувалися, поки не впишуться в кордони росії", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо

5 грудня росЗМІ повідомили, що президент росії володимир путін проїхався Кримським мостом.

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