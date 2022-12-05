"Агресивні амбіції зменшилися": Кулеба прокоментував появу путіна на Кримському мосту

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"Дев'ять місяців тому путін прагнув знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він щасливий їздити на автомобілі мостом, який сам давно побудував незаконно. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони і далі зменшувалися, поки не впишуться в кордони росії", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо

5 грудня росЗМІ повідомили, що президент росії володимир путін проїхався Кримським мостом.