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Агрессивная политика РФ является приоритетной угрозой и для США, и для Украины - П.Порошенко

Агрессивная политика РФ является приоритетной угрозой и для США, и для Украины - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 5292 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Нынешняя агрессивная политика России является приоритетной угрозой и для Соединенных Штатов, и для Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент УНН.

"Да, нынешняя агрессивная Россия - это приоритетная угроза и для США, и для Украины. Так, Россия вторгалась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крыма. Крым - это Украина и мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этих позициях", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко надеется, что украинский вопрос будет приоритетным для политикума в США и в дальнейшем.

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