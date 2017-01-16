Агрессивная политика РФ является приоритетной угрозой и для США, и для Украины - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Нынешняя агрессивная политика России является приоритетной угрозой и для Соединенных Штатов, и для Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент УНН.
"Да, нынешняя агрессивная Россия - это приоритетная угроза и для США, и для Украины. Так, Россия вторгалась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крыма. Крым - это Украина и мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этих позициях", - подчеркнул он.
Напомним, П.Порошенко надеется, что украинский вопрос будет приоритетным для политикума в США и в дальнейшем.