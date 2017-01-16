Агресивна політика РФ є пріоритетною загрозою і для США, і для України - П.Порошенко

"Так, нинішня агресивна Росія – це пріоритетна загроза і для США, і для України. Так, Росія вторгалася на територію України, окупувавши частину Донбасу та Криму. Крим – це Україна і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США і надалі.