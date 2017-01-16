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Агресивна політика РФ є пріоритетною загрозою і для США, і для України - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 5292 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Нинішня агресивна політика Росії є пріоритетною загрозою і для Сполучених Штатів, і для України. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом, передає кореспондент УНН.

"Так, нинішня агресивна Росія – це пріоритетна загроза і для США, і для України. Так, Росія вторгалася на територію України, окупувавши частину Донбасу та Криму. Крим – це Україна і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США і надалі.

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