Аграрное направление мне по душе: 25-летний победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своей истории успеха

Один из самых молодых победителей конкурса бизнес-идей "Роби своє" Дмитрий Грынь из Ладыжина имеет впечатляющую биографию. Дмитрию 25 лет, сейчас он получает четвертое образование, работает в агросфере на предприятии и запустил собственное дело. Организаторы конкурса - благотворительный фонд "МХП-Громаді" - записали с Дмитрием интервью, чтобы вдохновить читателей мировоззрением представителя молодого поколения украинских предпринимателей, передает УНН.

Детали

Дмитрий рассказал, что после школы он поступил в Полесский Национальный Университет (Житомир). Там он получил степень бакалавра по специальности "Энергетика", затем - бакалавра "Инженерии", далее - степень магистра, как агроном, и сейчас получает образование по направлению "Садоводство и виноградарство". Все обучение Дмитрий прошел в одном ВУЗе. Аграрное направление выбрал, потому что оно ему "по душе". Также Дмитрий рассказал, что побудило его начать предпринимательскую деятельность.

"Я проходил практику от университета в Германии. Там учился высаживать и ухаживать за садовыми деревьями, позже имел возможность увидеть, как выглядит полный цикл работ по выращиванию клубники. И захотел заниматься именно этой ягодой в Украине. Поэтому открыл ФЛП и начал воплощать мечту", - уточнил он.

После прохождения практики за рубежом, Дмитрий сам построил дома 2 теплицы общей площадью 168 м2.

"Сам по голландской системе на холмах в закрытом грунте посадил 1400 кустов клубники. За сезон собрал около 400 кг ягоды, которую продавал в Ладыжине через страницу в инстаграм. Отец немного помогал строить теплицу. Но большинство работ выполнял сам", - говорит он.

Дмитрий принял решение принять участие в конкурсе "Роби своє", ведь хотел расширить существующий бизнес и продлить сезон: выращивать клубнику разных сортов с разными сроками созревания.

"Это решение позволило бы обеспечить 1/8 населения города Ладыжин свежими ягодами в течение года. А весной - рассадой овощей. Для воплощения моей идеи нужна была 81 тыс. грн. На эти средства я установил еще 3 теплицы размером 4,2*20 м каждая. В теплицах наладил капельный полив, обустроил растворный узел для подкормки растений, разместил датчики температуры и влажности. А за собственные средства построил еще 2 теплички поменьше", - вспоминает он.

Сейчас у Дмитрия 7 теплиц. 2200 кустов обычной клубники, 1200 ремонтантных сортов и 600 ранних. В будущем он планирует привлекать к сбору ягод сезонных работников.

"Тем более, в моих планах и на этом не останавливаться", - резюмировал он.

Отметим, что "Роби своє" - это конкурс бизнес-идей, направленный на поддержку микропредпринимательства в селах и малых городах для укрепления экономики Украины. В 2023 году благотворительный фонд "МХП - Громаді", который является организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на сумму более 7,4 млн гривен.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.