Аграрний напрям мені до душі: 25-річний переможець конкурсу "Роби своє" розповів про свою історію успіху

Один з наймолодших переможців конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" Дмитро Гринь з Ладижина має вражаючу біографію. Дмитру 25 років, наразі він здобуває четверту освіту, працює в агросфері на підприємстві та запустив власну справу. Організатори конкурсу - благодійний фонд "МХП-Громаді" - записали з Дмитром інтервʼю, аби надихнути читачів світоглядом представника молодого покоління українських підприємців, передає УНН.

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Дмитро розповів, що після школи він вступив в Поліський Національний Університет (Житомир). Там він отримав ступінь бакалавра за спеціальністю "Енергетика", потім - бакалавра "Інженерії", далі - ступінь магістра, як агроном, і зараз здобуває освіту за напрямом "Садівництво та виноградництво". Все навчання Дмитро пройшов в одному ВНЗ. Аграрний напрям обрав, тому що він йому "до душі". Також Дмитро розповів, що спонукало його розпочати підприємницьку діяльність.

"Я проходив практику від університету в Німеччині. Там вчився висаджувати і доглядати за садовими деревами, пізніше мав можливість побачити, як виглядає повний цикл робіт з вирощування полуниці. І захотів займатися саме цією ягодою в Україні. Тому відкрив ФОП і почав втілювати мрію", - уточни він.

Після проходження практики за кордоном, Дмитро сам побудував вдома 2 теплиці загальною площею 168 м2.

"Сам за голландською системою на горбах у закритому ґрунті посадив 1400 кущів полуниці. За сезон зібрав близько 400 кг ягоди, яку продавав в Ладижині через сторінку в інстаграм. Батько трохи допомагав будувати теплицю. Але більшість робіт виконував сам", - каже він.

Дмитро прийняв рішення взяти участь у конкурсі "Роби своє", адже хотів розширити існуючий бізнес і продовжити сезон: вирощувати полуницю різних сортів з різними термінами дозрівання.

"Це рішення дозволило б забезпечити 1/8 населення міста Ладижин свіжими ягодами впродовж року. А навесні - розсадою городини. Для втілення моєї ідеї потрібно було 81 тис. грн. На ці кошти я встановив ще 3 теплиці розміром 4,2*20 м кожна. В теплицях налагодив крапельний полив, облаштував розчинний вузол для підживлення рослин, розмістив датчики температури і вологості. А за власні кошти побудував ще 2 теплички поменше", - згадує він.

Наразі у Дмитра 7 теплиць. 2200 кущів звичайної полуниці, 1200 ремонтантних сортів і 600 ранніх. В майбутньому він планує залучати до збору ягід сезонних працівників.

"Тим паче, в моїх планах і на цьому не зупинятися", - резюмував він.

Зауважимо, що "Роби своє" - це конкурс бізнес-ідей, спрямований на підтримку мікропідприємництва в селах та малих містах для зміцнення економіки України. У 2023 році благодійний фонд "МХП - Громаді", який є організатором конкурсу, підтримав 80 бізнес-проєктів на суму понад 7,4 млн гривень.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.