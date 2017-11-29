Аграрии уже намолотили почти 60 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сельхозпроизводители сегодня собрали 59,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 14 млн га при средней урожайности 42,6 ц/га, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По информации пресс-службы министерства, в частности, сегодня собрано 21,6 млн тонн кукурузы на площади 4 млн га при урожайности 53,6 ц/га.
Также, как отметили в министерстве, намолочено подсолнечника - 11,9 млн тонн, сои - 3,7 млн тонн.
Кроме того, аграрии накопали в настоящее время 14,4 млн тонн сахарной свеклы на площади 314 тыс. га.
Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики, урожай зерновых в 2017 году ожидается на уровне до 63 млн тонн.
При этом экспорт зерновых в 2017/2018 МГ в ведомстве спрогнозировали более 41 млн тонн.