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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19532 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34872 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103565 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111785 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133097 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108593 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Аграрии уже намолотили почти 60 млн тонн зерна

Аграрии уже намолотили почти 60 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 15500 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сельхозпроизводители сегодня собрали 59,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 14 млн га при средней урожайности 42,6 ц/га, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По информации пресс-службы министерства, в частности, сегодня собрано 21,6 млн тонн кукурузы на площади 4 млн га при урожайности 53,6 ц/га.

Также, как отметили в министерстве, намолочено подсолнечника - 11,9 млн тонн, сои - 3,7 млн тонн.

Кроме того, аграрии накопали в настоящее время 14,4 млн тонн сахарной свеклы на площади 314 тыс. га.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики, урожай зерновых в 2017 году ожидается на уровне до 63 млн тонн.

При этом экспорт зерновых в 2017/2018 МГ в ведомстве спрогнозировали более 41 млн тонн.

Украинские Национальные Новости

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