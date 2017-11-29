Аграрії вже намолотили майже 60 млн тонн зерна

За інформацією прес-служби міністерства, зокрема, на сьогодні зібрано 21,6 млн тонн кукурудзи на площі 4 млн га при врожайності 53,6 ц/га.

Також, як зазначили у міністерстві, намолочено соняшнику – 11,9 млн тонн, сої – 3,7 млн тонн.

Крім того, аграрії накопали на цей час 14,4 млн тонн цукрових буряків на площі 314 тис. га.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики, урожай зернових у 2017 році очікується на рівні до 63 млн тонн.

При цьому експорт зернових у 2017/2018 МР у відомстві спрогнозували понад 41 млн тонн.