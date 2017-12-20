Аграрии бастовали в столице

Они требовали рассмотреть законопроект №7403, который отменяет принятые 7 декабря изменения в Налоговый кодекс Украины, где, в частности, предусмотрена ликвидация экспортного возмещения НДС производителям сои, рапса и подсолнечника.

Заседание Комитета было анонсировано на 14:30, однако он собрался в другом месте, в другое время и решение принял совсем другие, чем вызвал очередную волну возмущения аграриев.

После заседания к аграриям вышли несколько депутатов. В частности, член налогового комитета Валентин Ничипоренко, который убеждал, что сам в последний момент узнал о том, что время заседания комитета перенесли.

"Комитет состоялся почти в полном составе, также присутствовали депутаты от аграрного комитета. Вопрос рассматривался последним, мы настаивали, чтобы законопроект №7403 был рассмотрен, но безусловно есть определенные моменты... Когда есть политическая воля, то все можно быстро сделать, а если нет, то ищут какие-то загвоздки", - сказал В.Ничипоренко.

По словам нардепа, члена аграрного комитета Александра Бакуменко, который тоже присутствовал на заседании, председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина предложила альтернативу законопроекту №7403.

"Первое - подсолнечник как был, так и остается. То есть, этот вопрос снят. Второе - вопрос по рапсу, там, где нет переработки в Украине, в 2020 году эта норма будет отсрочена. Третье - вопрос по сое, эта дискриминационная норма должна была заработать 1 марта. Ее отсрочили, чтобы продать урожай и выполнить контракты до 1 сентября", - сказал он.

А.Бакуменко отметил, что предложенная Н.Южаниной альтернатива будет представлена ​​завтра на рассмотрение парламенту.

Оба нардепа отметили, что законопроект №7403 налоговый комитет ВРУ все же пообещал рассмотреть, но уже в январе следующего года.

"Весь налоговый комитет единогласно принял решение, что к середине января парламент расходится, первое заседание Верховной Рады 16 января, а первое заседание налогового комитета - 17 января. Мне четко сказали, что в январе этот законопроект (№7403 - ред.) или аналогичный будет рассматриваться на комитете", - сказал В.Ничипоренко.

Напомним, по словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.

При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании, аграрии вчера перекрыли трассы в нескольких регионах Украины.