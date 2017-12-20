Аграрії страйкували у столиці

Вони вимагали розглянути законопроект № 7403, який скасовує прийняті 7 грудня зміни до Податкового кодексу України, де, зокрема, передбачено ліквідацію експортного відшкодування ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшника.

Засідання Комітету було анонсовано на 14:30, однак він зібрався в іншому місці, в інший час і рішення ухвалив зовсім інші, чим викликав чергову хвилю обурення аграріїв.

Після засідання до аграріїв вийшли кілька депутатів. Зокрема, член податкового комітету Валентин Ничипоренко, який переконував, що сам в останній момент дізнався про те, що час засідання комітету перенесли.

“Комітет відбувся майже у повному складі, також були присутні депутати від аграрного комітету. Питання розглядалося останнім, ми наполягали, щоб законопроект №7403 був розглянутий, але безумовно є певні моменти... Коли є політична воля, то все можна швидко зробити, а коли нема, то шукають якісь заковики”, — сказав В.Ничипоренко.

За словами нардепа, члена аграрного Комітету Олександра Бакуменка, який теж був присутній на засіданні, голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна запропонувала альтернативу законопроекту №7403.

“Перше — соняшник як був, так і лишається. Тобто, це питання зняте. Друге — питання по рапсу, там, де немає переробки в Україні, до 2020 року ця норма буде відтермінована. Третє — питання по сої, ця дискримінаційна норма мала запрацювати 1 березня. Її відтермінували, щоб продати урожай і виконати контракти до 1 вересня”, — сказав він.

О.Бакуменко наголосив, що запропонована Н.Южаніною альтернатива буде представлена завтра на розгляд парламенту.

Обидва нардепи зазначили, що законопроект №7403 податковий комітет ВРУ все ж пообіцяв розглянути, але уже у січні наступного року.

“Весь податковий комітет одностайно прийняв рішення, що до середини січня парламент розходиться, перше засідання Верховної Ради 16 січня, а перше засідання податкового комітету — 17 січня. Мені чітко сказали, що в січні цей законопроект (№7403 — ред.) або аналогічний буде розглядатися на комітеті”, — сказав В.Ничипоренко.

Нагадаємо, за словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії вчора перекрили траси у декількох регіонах України.