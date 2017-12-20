Аграрії страйкували у столиці

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25156 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 62868 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 74997 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 72360 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 101479 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74002 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83706 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96035 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88139 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 190238 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.5м/с
85%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 7658 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 6074 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 9976 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 10261 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 15478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 75004 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 190238 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344030 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278835 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15341 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13999 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 72364 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21409 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26481 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Аграрії страйкували у столиці

Київ • УНН

 • 11714 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Під стінами податкового комітету Верховної Ради сьогодні страйкували аграрії, повідомляє кореспондент УНН.

Аграрії страйкували у столиці

Вони вимагали розглянути законопроект № 7403, який скасовує прийняті 7 грудня зміни до Податкового кодексу України, де, зокрема, передбачено ліквідацію експортного відшкодування ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшника.

Засідання Комітету було анонсовано на 14:30, однак він зібрався в іншому місці, в інший час і рішення ухвалив зовсім інші, чим викликав чергову хвилю обурення аграріїв.

Після засідання до аграріїв вийшли кілька депутатів. Зокрема, член податкового комітету Валентин Ничипоренко, який переконував, що сам в останній момент дізнався про те, що час засідання комітету перенесли.

“Комітет відбувся майже у повному складі, також були присутні депутати від аграрного комітету. Питання розглядалося останнім, ми наполягали, щоб законопроект №7403 був розглянутий, але безумовно є певні моменти... Коли є політична воля, то все можна швидко зробити, а коли нема, то шукають якісь заковики”, — сказав В.Ничипоренко.

За словами нардепа, члена аграрного Комітету Олександра Бакуменка, який теж був присутній на засіданні, голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна запропонувала альтернативу законопроекту №7403.

“Перше — соняшник як був, так і лишається. Тобто, це питання зняте. Друге — питання по рапсу, там, де немає переробки в Україні, до 2020 року ця норма буде відтермінована. Третє — питання по сої, ця дискримінаційна норма мала запрацювати 1 березня. Її відтермінували, щоб продати урожай і виконати контракти до 1 вересня”, — сказав він.

О.Бакуменко наголосив, що запропонована Н.Южаніною альтернатива буде представлена завтра на розгляд парламенту.

Обидва нардепи зазначили, що законопроект №7403 податковий комітет ВРУ все ж пообіцяв розглянути, але уже у січні наступного року.

“Весь податковий комітет одностайно прийняв рішення, що до середини січня парламент розходиться, перше засідання Верховної Ради 16 січня, а перше засідання податкового комітету — 17 січня. Мені чітко сказали, що в січні цей законопроект (№7403 — ред.) або аналогічний буде розглядатися на комітеті”, — сказав В.Ничипоренко.

Нагадаємо, за словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії вчора перекрили траси у декількох регіонах України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98