Аграрии начали сев кукурузы на зерно

“По состоянию на 18 апреля аграрии 19 областей Украины приступили к севу кукурузы на зерно, который проведен на площади 178 тыс. Га, что составляет 4% от запланированных 4,6 млн га”, — говорится в сообщении.

Посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 1,6 млн га (67% к прогнозу).

В частности посеяно:



ярового ячменя — 1,1 млн га (68%);



овса — 97 тыс. га (47%);



пшеницы — 101 тыс. га (57%);



гороха — 328 тыс. га (77%).



Также продолжается посев технических культур: сахарная свекла посеяна на площади 150 тыс. га (50%), подсолнечника — 457 тыс. га (8%).

Озимые культуры на зерно под урожай 2018 года посеяны на площади 7,3 млн га, что на 1% больше по сравнению с площадями посеянными под урожай 2017 года в том числе: пшеницы — 6,3 млн га (на 3% больше), ячменя − 0,8 млн га (на 6% меньше), ржи — 149,4 тыс. га (на 12% меньше). Кроме того, озимый рапс на зерно посеян на площади 1 млн га (на 12% больше).

Напомним, по словам первого заместителя министра аграрной политики Максима Мартынюка, для запуска и эффективного функционирования в Украине рынка земли, необходимо кроме закона об обороте, принять также закон о финансировании работы этого рынка.