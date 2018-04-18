Аграрії розпочали посів кукурудзи на зерно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні розпочався посів кукурудзи на зерно, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“Станом на 18 квітня аграрії 19 областей України приступили до посіву кукурудзи на зерно, який проведено на площі 178 тис. га, що складає 4% від запланованих 4,6 млн га”, — йдеться у повідомленні.
Посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 1,6 млн га (67% до прогнозу).
Зокрема посіяно:
-
- ярого ячменю — 1,1 млн га (68%);
-
- вівса — 97 тис. га (47%);
-
- пшениці — 101 тис. га (57%);
-
- гороху — 328 тис. га (77%).
-
Також продовжується посів технічних культур: цукрові буряки посіяно на площі 150 тис. га (50%), соняшнику — 457 тис. га (8%).
Озимі культури на зерно під урожай 2018 року посіяні на площі 7,3 млн га, що на 1% більше, порівняно із площами посіяними під урожай 2017 року в тому числі: пшениці — 6,3 млн га (на 3% більше), ячменю —0,8 млн га (на 6% менше), жита — 149,4 тис. га (на 12% менше). Крім того, озимий ріпак на зерно посіяний на площі 1 млн га (на 12% більше).
Нагадаємо, за словами першого заступника міністра аграрної політики Максима Мартинюка, для запуску та ефективного функціонування в Україні ринку землі, необхідно окрім закону про обіг, ухвалити також закон про фінансування роботи цього ринку.