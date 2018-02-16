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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64673 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79184 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81917 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107804 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100521 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104610 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111574 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117095 просмотра

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Аграрии просят ЕБРР и МФК остановить финансирование компании "Кернел"

Аграрии просят ЕБРР и МФК остановить финансирование компании "Кернел"

Киев  •  УНН

 • 13674 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Аграрные ассоциации просят Европейский Банк Реконструкции и Развития в Украине, а также Международную Финансовую Корпорацию остановить финансирование производителя масла "Кернел". Об этом говорится на сайте "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает УНН.

В своем открытом письме аграрии обращают внимание международного сообщества на то, как "Кернел" лоббирует собственные интересы, используя политическое влияние.

В частности, речь идет о правке в Налоговом кодексе Украины, принятые Верховной Радой Украины в конце декабря прошлого года, которые отменяют бюджетное возмещение НДС при экспорте технических культур, а именно сои с 01.09.2018 года и рапса с 01.01.2021 года в Налоговый кодекс Украины.

Аграрии отмечают, что членом Комитета Верховной Рады по вопросам налогообложения является народный депутат Виталий Хомутынник, который является владельцем около 6% акций крупнейшего в мире производителя и экспортера подсолнечного масла - компании "Кернел".

Также они отмечают, что указанные поправки не были представлены к широкому обсуждению с бизнесом и общественностью и не было осуществлено никаких консультаций с аграрным сектором о целесообразности таких мер стимулирования внутренней переработки продукции. Инициатива возникла без дополнительных мер по стимулированию внутренней переработки этой продукции.

"Подобные действия создают значительный конфликт интересов и противоречат принципам международных финансовых институтов, которые пропагандируют честную конкуренцию, прозрачность и демократию, а также неприятие коррупции.

Ассоциации просят ЕБРР и МФК взять эту информацию к сведению при принятии решений о предоставлении финансирования и других форм сотрудничества с переработчиками масличных культур", - говорится в письме аграриев.

Напомним, эксперты неоднократно обращали внимание на наличие конфликта интересов у народного депутата от партии "Возрождение" Виталия Хомутынника.

В частности отмечалось, что в год приобретения акций "Кернел" (2015), он инициировал изменения в Налоговый кодекс, согласно которым "Кернел" получил преимущество над другими компаниями в вопросах возмещения НДС. Сегодня "Кернел" является абсолютным лидером по объему возмещения НДС. В прошлом году он получил из бюджета около 10 млрд грн.

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