Аграрии просят ЕБРР и МФК остановить финансирование компании "Кернел"

В своем открытом письме аграрии обращают внимание международного сообщества на то, как "Кернел" лоббирует собственные интересы, используя политическое влияние.

В частности, речь идет о правке в Налоговом кодексе Украины, принятые Верховной Радой Украины в конце декабря прошлого года, которые отменяют бюджетное возмещение НДС при экспорте технических культур, а именно сои с 01.09.2018 года и рапса с 01.01.2021 года в Налоговый кодекс Украины.

Аграрии отмечают, что членом Комитета Верховной Рады по вопросам налогообложения является народный депутат Виталий Хомутынник, который является владельцем около 6% акций крупнейшего в мире производителя и экспортера подсолнечного масла - компании "Кернел".

Также они отмечают, что указанные поправки не были представлены к широкому обсуждению с бизнесом и общественностью и не было осуществлено никаких консультаций с аграрным сектором о целесообразности таких мер стимулирования внутренней переработки продукции. Инициатива возникла без дополнительных мер по стимулированию внутренней переработки этой продукции.

"Подобные действия создают значительный конфликт интересов и противоречат принципам международных финансовых институтов, которые пропагандируют честную конкуренцию, прозрачность и демократию, а также неприятие коррупции.

Ассоциации просят ЕБРР и МФК взять эту информацию к сведению при принятии решений о предоставлении финансирования и других форм сотрудничества с переработчиками масличных культур", - говорится в письме аграриев.

Напомним, эксперты неоднократно обращали внимание на наличие конфликта интересов у народного депутата от партии "Возрождение" Виталия Хомутынника.

В частности отмечалось, что в год приобретения акций "Кернел" (2015), он инициировал изменения в Налоговый кодекс, согласно которым "Кернел" получил преимущество над другими компаниями в вопросах возмещения НДС. Сегодня "Кернел" является абсолютным лидером по объему возмещения НДС. В прошлом году он получил из бюджета около 10 млрд грн.