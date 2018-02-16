Аграрії просять ЄБРР та МФК зупинити фінансування компанії "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Аграрні асоціації просять Європейський Банк Реконструкції та Розвитку в Україні, а також Міжнародну Фінансову Корпорацію зупинити фінансування виробника олії “Кернел”. Про це йдеться на сайті “Українського клубу аграрного бізнесу”, передає УНН.
У своєму відкритому листі аграрії звертають увагу міжнародної спільноти на те, як “Кернел” лобіює власні інтереси, використовуючи політичний вплив.
Зокрема, йдеться про правки до Податкового кодексу України, ухвалені Верховною Радою України наприкінці грудня минулого року, які скасовують бюджетне відшкодування ПДВ при експорті технічних культур, а саме сої з 01.09.2018 року та ріпаку з 01.01.2021 року до Податкового Кодексу України.
Аграрії вказують, що членом Комітету Верховної Ради з питань оподаткування є народний депутат Віталій Хомутиннік, який є власником близько 6% акцій найбільшого в світі виробника і експортера соняшникової олії — компанії “Кернел”.
Також вони зазначають, що вказані правки не були представлені до широкого обговорення із бізнесом та громадськістю та не було здійснено жодних консультацій з аграрним сектором щодо доцільності таких заходів стимулювання внутрішньої переробки продукції. Ініціатива виникла без жодних додаткових заходів для стимулювання внутрішньої переробки цієї продукції.
“Подібні дії створюють значний конфлікт інтересів та суперечать принципам міжнародних фінансових інституцій, які пропагують чесну конкуренцію, прозорість та демократію, а також неприйняття корупції.
Асоціації просять ЄБРР та МФК взяти цю інформацію до уваги під час ухвалення рішень щодо надання фінансування та інших форм співпраці з переробниками олійних культур”, — йдеться у листі аграріїв.
Нагадаємо, експерти неодноразово звертали увагу на наявність конфлікту інтересів у народного депутата від партії “Відродження” Віталія Хомутинніка.
Зокрема зазначалось, що в рік придбання акцій “Кернел” (2015), він ініціював зміни до Податкового кодексу, згідно з якими “Кернел” отримав перевагу над іншими компаніями у питаннях відшкодування ПДВ. Сьогодні “Кернел” є абсолютним лідером за обсягом відшкодування ПДВ. В минулому році він отримав з бюджету близько 10 млрд грн.