Аграрии продолжат забастовки в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Аграрии планируют выйти на забастовки под Верховной Радой Украины в январе следующего года. Об этом в комментарии УНН сказал председатель "Аграрного союза Украины" Геннадий Новиков.
"Мы приняли решение выйти на митинг 16 января", - сказал Новиков.
Напомним, вчера, 20 декабря, аграрии митинговали под стенами налогового комитета ВРУ с требованием рассмотреть законопроект № 7403, который отменяет принятые 7 декабря изменения в Налоговый кодекс Украины, где, в частности, предусмотрена ликвидация экспортного возмещения НДС производителям сои, рапса и подсолнечника.
По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, отмена возмещения НДС производителям масличных культур - выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.
При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании, аграрии также перекрыли трассы в нескольких регионах Украины.
Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада Украины включила рассмотрение законопроекта № 7403 в повестку дня.
Кроме того, ВР приняла решение, согласно которому возмещение НДС производителям сои и рапса продлено до 2018 года и 2020 соответственно. Производителям подсолнечника - возврат НДС восстановлено полностью.