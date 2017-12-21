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Аграрії продовжать страйки у січні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Аграрії планують вийти на страйки під Верховною Радою України у січні наступного року. Про це у коментарі УНН сказав голова “Аграрного союзу України” Геннадій Новіков.

Аграрії продовжать страйки у січні

“Ми прийняли рішення вийти на мітинг 16 січня”, — сказав Г.Новіков.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, аграрії мітингували під стінами податкового комітету ВРУ з вимогою розглянути законопроект № 7403, який скасовує прийняті 7 грудня зміни до Податкового кодексу України, де, зокрема, передбачено ліквідацію експортного відшкодування ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшника.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, скасування відшкодування ПДВ виробникам олійних культур — вигідне лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії також перекрили траси у декількох регіонах України.

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада України включила розгляд законопроекту № 7403 до порядку денного.

Крім того, ВР прийняла рішення, згідно з яким відшкодування ПДВ виробникам сої та рапсу продовжено до 2018 року та 2020 року відповідно. Виробникам соняшника — повернення ПДВ відновлено повністю.

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