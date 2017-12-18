Аграрии готовятся к блокаде правительственного квартала

Речь идет о правке №180, согласно которой с 1 марта 2018 отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса.

"На сегодняшний день в регионах проходят предупредительные забастовки по данному поводу. Завтра в Украинском доме собирается всеукраинское аграрное вече. Там аграрные ассоциации предложат последний дипломатический шанс Верховной Раде и правительству - шанс исправить допущенные ошибки. Если реакции не будет - в четверг будет объявлено о забастовке с блокировкой правительственных кварталов", - рассказал он.

Новиков также сообщил, что 14 декабря нардепы зарегистрировали в ВР проект Закона, которым предлагается отменить внесенные в Налоговый кодекс Украины изменения в части восстановления НДС при экспорте масличных культур.

"Цель законопроекта - изменить негатив и мошенничество, которое состоялось 7 декабря. К сожалению, на согласительном совете, который состоялся сегодня, реакции не было. И на повестку дня законопроект поставлен не был", - добавил он.

Новиков сообщил, что доверие аграриев к власти сведено на нет.

"Аграрии не верят власти, ведь в течение трех лет Правительство и ВР демонстрируют мошенничество по отношению к ним. Обещают, что определенные нововведения будут действовать до 5 лет, а по факту изменения действуют год. Все происходит в соглашении определенных фамилий и определенных олигархических кругов", - пояснил он.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.