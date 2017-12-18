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Аграрії готуються до блокади урядового кварталу

Аграрії готуються до блокади урядового кварталу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські аграрії обурені ухваленими змінами до Податкового кодексу і Державного бюджету на 2018 рік та готуються до блокади урядового кварталу. Про це у коментарі УНН розповів глава громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков.

Мова йде про правку №180, згідно з якою з 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку.

"На сьогодні у регіонах відбуваються попереджувальні страйки із даного приводу. Завтра в Українському домі збирається всеукраїнське аграрне віче. Там аграрні асоціації запропонують останній дипломатичний шанс Верховній Раді та Уряду - шанс виправити допущені помилки. Якщо реакції не буде - у четвер буде оголошено про страйк із блокуванням урядових кварталів", - розповів він.

Г.Новіков також повідомив, що 14 грудня нардепи зареєстрували у ВР проект ЗУ, яким пропонується скасувати внесені до Податкового кодексу України зміни в частині відновлення ПДВ при експорті олійних культур.

"Мета законопроекту - змінити негатив і шахрайство, яке відбулося 7 грудня. На жаль, на погоджувальній раді, що відбулася сьогодні, реакції не було. І в порядок денний законопроект поставлений не був", - додав він.

Г.Новіков повідомив, що довіра аграріїв до влади зведена нанівець.

"Аграрії не вірять владі, адже протягом трьох років Уряд і ВР демонструють шахрайство по відношенню до них. Обіцяють, що певні нововведення діятимуть по 5 років, а по факту зміни діють рік. Все відбувається в угоду певним прізвищам і певним олігархічним колам", - пояснив він.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

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