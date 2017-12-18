Аграрії готуються до блокади урядового кварталу

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські аграрії обурені ухваленими змінами до Податкового кодексу і Державного бюджету на 2018 рік та готуються до блокади урядового кварталу. Про це у коментарі УНН розповів глава громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков.