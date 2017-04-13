Агитатора "русского мира" задержали на Кировоградщине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102310 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156504 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116465 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116467 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112524 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104236 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153592 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Агитатора "русского мира" задержали на Кировоградщине

Агитатора "русского мира" задержали на Кировоградщине

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ранее судимого за антиукраинскую пропаганду, администратора одного из сообществ в социальной сети российского происхождения, который призывал к массовым беспорядкам, задержали в Кировоградской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Администратор одного из сообществ в социальной сети российского происхождения вел антиукраинскую пропаганду, в частности призывал к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В 2015 году пророссийский агитатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Во время обыска у задержанного оперативники спецслужбы изъяли материальные доказательства его противоправной деятельности и синтетические наркотики.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН 12 апреля, пиротехники уничтожили более 30 боеприпасов на Кировоградщине.

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