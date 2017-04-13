Агитатора "русского мира" задержали на Кировоградщине

"Администратор одного из сообществ в социальной сети российского происхождения вел антиукраинскую пропаганду, в частности призывал к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В 2015 году пророссийский агитатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Во время обыска у задержанного оперативники спецслужбы изъяли материальные доказательства его противоправной деятельности и синтетические наркотики.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН 12 апреля, пиротехники уничтожили более 30 боеприпасов на Кировоградщине.