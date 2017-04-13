Агитатора "русского мира" задержали на Кировоградщине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ранее судимого за антиукраинскую пропаганду, администратора одного из сообществ в социальной сети российского происхождения, который призывал к массовым беспорядкам, задержали в Кировоградской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"Администратор одного из сообществ в социальной сети российского происхождения вел антиукраинскую пропаганду, в частности призывал к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
В 2015 году пророссийский агитатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Во время обыска у задержанного оперативники спецслужбы изъяли материальные доказательства его противоправной деятельности и синтетические наркотики.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН 12 апреля, пиротехники уничтожили более 30 боеприпасов на Кировоградщине.