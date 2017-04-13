Агітатора "руського міра" затримали на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Раніше засудженого за антиукраїнську пропаганду, адміністратора однієї із спільнот в соціальній мережі російського походження, який закликав до масових заворушень, затримано у Кіровоградській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"Адміністратор однієї із спільнот в соціальній мережі російського походження вів антиукраїнську пропаганду, зокрема закликав до масових заворушень та збройного протистояння з правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.
У 2015 році проросійський агітатор вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.
Під час обшуку у затриманого оперативники спецслужби вилучили матеріальні докази його протиправної діяльності та синтетичні наркотики.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН 12 квітня, піротехніки знищили понад 30 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині.