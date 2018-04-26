Агентство Moody's подтвердило наивысший кредитный рейтинг США

“Подтверждение рейтинга Ааа для США отражает их исключительную экономическую силу, очень высокую надежность институтов и очень низкую вовлеченность в потрясения, связанные с кредитом в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе”, — говорится в пресс-релизе организации.

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Основанием для стабильного прогноза, по мнению Moody’s стали, в том числе, разносторонний и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность американской экономики.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings также оценило кредитный рейтинг Соединенных Штатов на высшем уровне ААА, со стабильным прогнозом, однако больше всего мировое агентство Standard&Poor’s (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s — “большая тройка” международных рейтинговых агентств) дало США рейтинг АА+ со стабильным прогнозом.

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