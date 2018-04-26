Агентство Moody's подтвердило наивысший кредитный рейтинг США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на высшем уровне Aaa со стабильным прогнозом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт агентства.
“Подтверждение рейтинга Ааа для США отражает их исключительную экономическую силу, очень высокую надежность институтов и очень низкую вовлеченность в потрясения, связанные с кредитом в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе”, — говорится в пресс-релизе организации.
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Основанием для стабильного прогноза, по мнению Moody’s стали, в том числе, разносторонний и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность американской экономики.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings также оценило кредитный рейтинг Соединенных Штатов на высшем уровне ААА, со стабильным прогнозом, однако больше всего мировое агентство Standard&Poor’s (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s — “большая тройка” международных рейтинговых агентств) дало США рейтинг АА+ со стабильным прогнозом.
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