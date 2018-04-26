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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Агентство Moody's підтвердило найвищий кредитний рейтинг США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг США на найвищому рівні Aaa зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт агентства.

Агентство Moody's підтвердило найвищий кредитний рейтинг США

“Підтвердження рейтингу Ааа для США відображає їх виняткову економічну силу, дуже високу надійність інститутів та дуже низьку залученість в потрясіння, пов'язаними з кредитом у зв’язку з унікальною роллю американського долара і ринку акцій казначейства США в світовій фінансовій системі”, — йдеться в прес-релізі організації.

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Підставою для стабільного прогнозу, на думку Moody’s стали, у тому числі, різнобічний і динамічний характер, а також висока конкурентоспроможність американської економіки.

Рейтингове агентство Fitch Ratings також оцінило кредитний рейтинг Сполучених штатів на вищому рівні, ААА, зі стабільним прогнозом, проте найбільше світове агентство Standard & Poor’s (Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s — “велика трійка” міжнародних рейтингових агентств) дало США рейтинг АА+ зі стабільним прогнозом.

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