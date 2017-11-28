Агенты РФ присутствуют на всей территории Украины - Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодняшний день агенты РФ присутствуют на всей территории Украины. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает УНН.
“Я призываю быть всех трезвыми, понимая, что эти люди, хотите, называйте их агентами влияния, хотите шпионами, разведчиками, 5 колонной, как угодно, эти агенты враждебного государства, они присутствуют на всей территории нашего государства. И говорить, что их концентрация, например, в Донецкой или Луганской больше, чем в парламенте ВР, или на Закарпатье, я бы не стал. Они повсюду. Они в СМИ, они во властных структурах, правоохранительных органах, в людях, которые себя позиционируют как общественные деятели, в неправительственных организациях”, — сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика так называемой “республиканской гвардии” террористической организации “ДНР”.