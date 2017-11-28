Агенты РФ присутствуют на всей территории Украины - Тука

“Я призываю быть всех трезвыми, понимая, что эти люди, хотите, называйте их агентами влияния, хотите шпионами, разведчиками, 5 колонной, как угодно, эти агенты враждебного государства, они присутствуют на всей территории нашего государства. И говорить, что их концентрация, например, в Донецкой или Луганской больше, чем в парламенте ВР, или на Закарпатье, я бы не стал. Они повсюду. Они в СМИ, они во властных структурах, правоохранительных органах, в людях, которые себя позиционируют как общественные деятели, в неправительственных организациях”, — сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика так называемой “республиканской гвардии” террористической организации “ДНР”.