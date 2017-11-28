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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19564 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103568 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111786 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133097 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108593 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Агенты РФ присутствуют на всей территории Украины - Тука

Агенты РФ присутствуют на всей территории Украины - Тука

Киев  •  УНН

 • 13509 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На сегодняшний день агенты РФ присутствуют на всей территории Украины. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает УНН.

“Я призываю быть всех трезвыми, понимая, что эти люди, хотите, называйте их агентами влияния, хотите шпионами, разведчиками, 5 колонной, как угодно, эти агенты враждебного государства, они присутствуют на всей территории нашего государства. И говорить, что их концентрация, например, в Донецкой или Луганской больше, чем в парламенте ВР, или на Закарпатье, я бы не стал. Они повсюду. Они в СМИ, они во властных структурах, правоохранительных органах, в людях, которые себя позиционируют как общественные деятели, в неправительственных организациях”, — сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика так называемой “республиканской гвардии” террористической организации “ДНР”.

Украинские Национальные Новости

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