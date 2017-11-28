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Агенти РФ присутні на всій території України - Тука

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На сьогоднішній день агенти РФ присутні на всій території України. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, повідомляє УНН.

“Я закликаю бути всіх тверезими, розуміючи, що ці люди, хочете, називайте їх агентами впливу, хочете шпіонами, розвідниками, 5 колоною, будь-як, ці агенти ворожої держави, вони присутні на всій території нашої держави. І казати, що їх концентрація, наприклад, на Донеччині чи Луганщині більша ніж у парламенті ВР, чи на Закарпатті, я б не став. Вони є всюди. Вони є у ЗМІ, вони у владних структурах, правоохоронних органах, в людях, які себе позиціонують як громадські діячі, в неурядових громадських організаціях”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали поблизу Покровська Донецької області розвідника так званої “республіканської гвардії” терористичної організації “ДНР”.

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