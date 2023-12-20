Африканские фермеры теряют заказы на кофе в связи с новым европейским законом о защите лесов

Европейские импортеры кофе начинают сокращать закупки у мелких фермеров в Африке и других странах фермеров в Африке и других странах, поскольку готовятся к принятию знакового закона ЕС об уничтожении лесов. Как передает УНН, об этом сообщает Reuters.

Детали

Опрошенные изданием экспортеры указали на сокращение заказов на кофе из Эфиопии в последние месяцы, где около 5 миллионов фермерских семей зависят от урожая. Они предупредили, что стратегии поставок, принятые компаниями в связи со вступлением в силу закона о запрете уничтожения лесов, угрожают ударить по бюджету мелких фермеров и повысить цены для потребителей ЕС.

Я не вижу возможности в будущем закупать значительные объемы эфиопского кофе - сказал Йоханнес Денглер, руководитель немецкой обжарочной компании Dallmayr, которая покупает около 1% мирового объема кофейного экспорта.

Контекст

Новый закон ЕС запретит продажу товаров, связанных с уничтожением лесов, что является причиной изменения климата. Вместе с тем, закон значительно изменит глобальные сырьевые рынки. Закупаемые зерна должны соответствовать требованиям закона, а это означает, что они не могут быть выращены на плантациях, заложенных в местах вырубок.

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Импортеры таких товаров, как кофе, какао, соя, пальма, крупный рогатый скот, древесина и каучук, а также продуктов, в которых они используются, должны быть в состоянии доказать, что их товары не происходят из вырубленных лесов земель, иначе им грозят крупные штрафы.

Закон приняли, поскольку вырубка лесов является второй по значимости причиной изменения климата после сжигания ископаемого топлива.

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