На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

В центре внимания на климатическом саммите COP28, который проходит в Дубае, находится будущее ископаемого топлива: ряд стран настаивают на поэтапном отказе от ископаемого топлива для достижения климатических целей, а другие страны говорят о более радикальных мерах. Об этом пишет издание Newscientist, передает УНН.

Детали

Для стран с низкими доходами, которые зависят от своей нефтегазовой промышленности, переход от ископаемого топлива может иметь катастрофические последствия без дополнительной международной поддержки. Из 40 стран мира, которые полагаются на доходы от нефти и газа для наполнения бюджета, более 20 стран получают половину или более бюджетных доходов от торговли ископаемым топливом. Пять из этих стран расположены в Африке, включая Нигерию с населением 200 миллионов человек. А в таких странах, как Венесуэла, Ирак или Туркменистан, доходы от продажи нефти и газа составляют 100 процентов государственных доходов.

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Исследователи аналитического центра Carbon Tracker в Великобритании также определили шесть африканских стран, включая Уганду, Сенегал и Мозамбик, как "нефтяные развивающиеся государства", которые рискуют потерять деньги на инфраструктуре ископаемого топлива, которую они только начинают строить.

Потеря этих доходов и растущий долг могут дестабилизировать правительства и оставить работников и сообщества, работающих на ископаемом топливе, без средств к существованию, считает Натали Джонс из Международного института устойчивого развития, аналитического центра со штаб-квартирой в Канаде.

В первый же день переговоров на COP28 Африканская группа стран решительно настаивала на большей поддержке и заявила, что в итоговую резолюцию саммита необходимо включить формулировку о поэтапном отказе от ископаемого топлива, что будет "справедливым, равноправным и использующим дифференцированный подход".

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Джонс считает, что поддержка уязвимых нефтяных государств может напоминать программы, запущенные на COP26 в Глазго, чтобы помочь странам, зависимым от угля. Эти программы были направлены на то, чтобы помочь зависимым от угля странам инвестировать в чистую энергетику, диверсифицировать свою экономику и переобучить работников, которые потеряли работу.