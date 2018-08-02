AFP: четыре человека погибли во время паводка на Корсике

Как уточнил прокурор Аяччо Эрик Буйяр, одной из жертв стихии стал ребенок. Двое человек сумели выбраться из воды.

Инцидент произошел в районе каньона Зойку на юге острова, который пользуется популярностью у любителей активного отдыха. Когда воды местных горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа туристов. Сейчас на месте происшествия работает группа криминалистов и жандармов.

Как сообщал УНН, наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний.