AFP: четыре человека погибли во время паводка на Корсике

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10644 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72981 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118316 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165761 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152179 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130329 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178765 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118292 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113076 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112384 просмотра
Актуальное
AFP: четыре человека погибли во время паводка на Корсике

AFP: четыре человека погибли во время паводка на Корсике

Киев  •  УНН

 • 11854 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Четыре человека погибли во время паводка на французском острове Корсика, один пропал без вести. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на прокуратуру города Аяччо — одного из административных центров Корсики, передает УНН.

Как уточнил прокурор Аяччо Эрик Буйяр, одной из жертв стихии стал ребенок. Двое человек сумели выбраться из воды.

Инцидент произошел в районе каньона Зойку на юге острова, который пользуется популярностью у любителей активного отдыха. Когда воды местных горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа туристов. Сейчас на месте происшествия работает группа криминалистов и жандармов.

Как сообщал УНН, наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний.

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