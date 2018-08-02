AFP: четыре человека погибли во время паводка на Корсике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Четыре человека погибли во время паводка на французском острове Корсика, один пропал без вести. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на прокуратуру города Аяччо — одного из административных центров Корсики, передает УНН.
Как уточнил прокурор Аяччо Эрик Буйяр, одной из жертв стихии стал ребенок. Двое человек сумели выбраться из воды.
Инцидент произошел в районе каньона Зойку на юге острова, который пользуется популярностью у любителей активного отдыха. Когда воды местных горных ручьев быстро поднялись из-за сильных ливней и вышли из берегов, в районе каньона находилась группа туристов. Сейчас на месте происшествия работает группа криминалистов и жандармов.
Как сообщал УНН, наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний.