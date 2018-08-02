AFP: чотири людини загинули під час паводку на Корсиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Чотири людини загинули під час паводку на французькому острові Корсика, одна людина зникла безвісти. Про це повідомило в середу агентство AFP з посиланням на прокуратуру міста Аяччо — одного з адміністративних центрів Корсики, передає УНН.
Як уточнив прокурор Аяччо Ерік Буйяр, однією з жертв стихії стала дитина. Двоє людей зуміли вибратися з води.
Інцидент стався в районі каньйону Зойку на півдні острова, який користується популярністю у любителів активного відпочинку. Коли води місцевих гірських струмків швидко піднялися через сильні зливи і вийшли з берегів, в районі каньйону знаходилася група туристів. Зараз на місці події працює група криміналістів і жандармів.
Як повідомляв УНН, повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань.