AFP: чотири людини загинули під час паводку на Корсиці

Як уточнив прокурор Аяччо Ерік Буйяр, однією з жертв стихії стала дитина. Двоє людей зуміли вибратися з води.

Інцидент стався в районі каньйону Зойку на півдні острова, який користується популярністю у любителів активного відпочинку. Коли води місцевих гірських струмків швидко піднялися через сильні зливи і вийшли з берегів, в районі каньйону знаходилася група туристів. Зараз на місці події працює група криміналістів і жандармів.

Як повідомляв УНН, повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань.