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AFP: чотири людини загинули під час паводку на Корсиці

AFP: чотири людини загинули під час паводку на Корсиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Чотири людини загинули під час паводку на французькому острові Корсика, одна людина зникла безвісти. Про це повідомило в середу агентство AFP з посиланням на прокуратуру міста Аяччо — одного з адміністративних центрів Корсики, передає УНН.

Як уточнив прокурор Аяччо Ерік Буйяр, однією з жертв стихії стала дитина. Двоє людей зуміли вибратися з води.

Інцидент стався в районі каньйону Зойку на півдні острова, який користується популярністю у любителів активного відпочинку. Коли води місцевих гірських струмків швидко піднялися через сильні зливи і вийшли з берегів, в районі каньйону знаходилася група туристів. Зараз на місці події працює група криміналістів і жандармів.

Як повідомляв УНН, повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань.

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