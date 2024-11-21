AFP: чиновник США заявил, что удар рф по Украине был "экспериментальной" баллистической ракетой средней дальности, не МБР
Киев • УНН
В США заявили, что россия использовала не межконтинентальную, а экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. По данным американской стороны, у россии есть лишь несколько таких ракет.
Удар россии по Украине был не межконтинентальной баллистической ракетой, а "экспериментальной" баллистической ракетой средней дальности, заявил в четверг официальный представитель США, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
"россия может попытаться использовать эту возможность, чтобы попытаться запугать Украину и ее сторонников... но это не изменит ситуацию в этом конфликте", - заявил представитель США.
Представитель США заявил, что ракета, использованная при ударе, была не МБР, а "экспериментальной баллистической ракетой средней дальности", и россия "вероятно имеет лишь несколько таких экспериментальных ракет".
То, что россия запустила баллистическую ракету средней дальности, а не МБР, по Украине, сообщил и агентству Reuters представитель США, сославшись на первоначальные признаки.
"Украина выдержала бесчисленное количество атак со стороны россии, в том числе ракет с боеголовками значительно большего размера, чем это оружие", - заявил официальный представитель США AFP.
По словам чиновника, в последние дни Соединенные Штаты информировали Украину и союзников о возможном использовании россией этого оружия.
Американский чиновник также напомнил, что президент США Джо Байден ранее в этом году объявил о планах предоставить Украине сотни ракет Patriot и AMRAAM для укрепления ее противовоздушной обороны.
"Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь по безопасности для укрепления ее возможностей, включая противовоздушную оборону, и ставить Украину в наилучшее возможное положение на поле боя", - сказал чиновник.
Дополнение
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Западный чиновник в комментарии заявил ABC News, что на Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.