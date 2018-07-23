AFP: часть активистов "Белых касок" не удалось эвакуировать из Сирии

“Группа не смогла подойти к границе” в тот промежуток времени, когда граница была открыта, заявил источник. По его информации, сейчас эта группа находится на сирийской территории и у него нет уверенности в том, что удастся провести повторную операцию по их эвакуации.

Как уточнил агентству France-Presse источник в канадском правительстве, в ходе операции из Сирии были эвакуированы 422 человека — около 100 активистов НПО и членов их семей.

Как сообщал УНН, в Госдепартаменте США отметили, что: “Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию более 400 членов сирийской гражданской обороны, более известных как „Белые каски“, а также их семей, с юго-западной Сирии. Мы рады, что эти храбрые добровольцы, которые спасли тысячи жизней, теперь находятся в безопасности”,