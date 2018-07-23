AFP: частину активістів "Білих касок" не вдалося евакуювати із Сирії

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Одна з груп сирійської НУО “Білі каски” не змогла дістатися до кордону в ході евакуації з південно-західної частини Сирії. Про це в понеділок повідомило агентство Agence France-Presse з посиланням на джерело в канадському уряді, інформує УНН.

“Група не змогла підійти до кордону” в той проміжок часу, коли кордон був відкритий, заявило джерело. За його інформацією, зараз ця група знаходиться на сирійській території і у нього немає впевненості в тому, що вдасться провести повторну операцію з їх евакуації.

Як уточнило агентству France-Presse джерело в канадському уряді, в ході операції з Сирії були евакуйовані 422 людини — близько 100 активістів НУО та членів їх сімей.

Як повідомляв УНН, у Держдепартаменті США наголосили, що: “Сполучені Штати вітають безпечну евакуацію більш ніж 400 членів сирійської цивільної оборони, більш відомих як „Білі каски“, а також їх сімей, з південно-західної Сирії. Ми раді, що ці хоробрі добровольці, які врятували тисячі життів, тепер знаходяться в безпеці”,

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