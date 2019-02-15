Аферисты украли у пенсионерки деньги, подменив их газетой

"Разоблачены пять аферистов, которые под предлогом участия в акции обманули пенсионерку и завладели ее средствами в сумме 6 640 долларов США и 13 000 гривен", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице. Один из них, представившись представителем магазина, сообщил женщине о том, что она выиграла большую скидку на бытовую технику в их магазине. Используя психологическое давление на потерпевшую, мошенники предложили ей доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие денежных средств для совершения покупки, указали в прокуратуре.

"Находясь в квартире пенсионерки, мошенники отвлекли ее внимание и в это время сделали подмену денежных средств потерпевшей на куски газет, после чего скрылись", - добавили в ведомстве.

Пятерых участников преступной схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают участников преступной группы в причастности к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева так и за его пределами.

Напомним, мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.