Аферисты украли у пенсионерки деньги, подменив их газетой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Днепровском районе столицы поймали шайку аферистов, которые обворовали пенсионерку, обманом попав в ее квартиру и, отвлечя ее внимание, сделали подмену денежных средств на куски газет, после чего скрылись. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Разоблачены пять аферистов, которые под предлогом участия в акции обманули пенсионерку и завладели ее средствами в сумме 6 640 долларов США и 13 000 гривен", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице. Один из них, представившись представителем магазина, сообщил женщине о том, что она выиграла большую скидку на бытовую технику в их магазине. Используя психологическое давление на потерпевшую, мошенники предложили ей доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие денежных средств для совершения покупки, указали в прокуратуре.
"Находясь в квартире пенсионерки, мошенники отвлекли ее внимание и в это время сделали подмену денежных средств потерпевшей на куски газет, после чего скрылись", - добавили в ведомстве.
Пятерых участников преступной схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины.
Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают участников преступной группы в причастности к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева так и за его пределами.
Напомним, мошенник выманивал у пенсионеров деньги на установку счетчиков.