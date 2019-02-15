Аферисти вкрали у пенсіонерки гроші, замінивши їх газетою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дніпровському районі столиці спіймали зграю аферистів, які обікрали пенсіонерку, обманом потрапивши до її квартири і, відволікши її увагу, зробили підміну грошових коштів на шматки газет, після чого втекли. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Викрито п’ятьох аферистів, які під приводом участі в акції ошукали пенсіонерку та заволоділи її коштами у сумі 6 640 доларів США та 13 000 гривень", - повідомили у прокуратурі.
Зловмисники підійшли до потерпілої просто на вулиці. Один з них, представившись представником магазину, повідомив жінці про те, що вона виграла велику знижку на побутову техніку в їхньому магазині. Використовуючи психологічний тиск на потерпілу, шахраї запропонували їй довести свою платоспроможність, продемонструвавши наявність грошових коштів для здійснення покупки, вказали у прокуратурі.
"Перебуваючи в квартирі пенсіонерки, шахраї відволікли її увагу і в цей час зробили підміну грошових коштів потерпілої на шматки газет, після чого втекли", - додали у відомстві.
Наразі п’ятьох учасників злочинної схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України та їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють учасників злочинної групи в причетності до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва так и за його межами.
Нагадаємо, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників.