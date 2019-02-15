Аферисти вкрали у пенсіонерки гроші, замінивши їх газетою

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дніпровському районі столиці спіймали зграю аферистів, які обікрали пенсіонерку, обманом потрапивши до її квартири і, відволікши її увагу, зробили підміну грошових коштів на шматки газет, після чого втекли. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.