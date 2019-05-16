Афера с имуществом Нацгвардии: стала известна сумма залога директору стройкомпании и оценщику
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Гендиректору компании-застройщика и оценщику, которых подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн, НАБУ и САП будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
НАБУ и САП будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток подозреваемым в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн: гендиректору компании-застройщика Олегу Майбороде с альтернативой внесения залога в 75 млн грн, а оценщику Алисе Гринчук с альтернативой внесения в 7 млн грн.
Напомним, Соломенский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения в отношении генерального директора компании-застройщика и оценщика, которых подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.
Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрение в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.